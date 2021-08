Rio Ave vence Varzim em dérbi decidido em momentos cruciais

JN/Agências Hoje às 14:11 Facebook

O ​​​​​​​Rio Ave venceu este domingo o Varzim, por 3-0, em jogo da terceira jornada da II Liga portuguesa de futebol, em que os vila-condenses decidiram o desafio mostrando eficácia em momentos cruciais.

A formação de Vila do Conde inaugurou o marcador pouco antes do intervalo, com um golo de Gabrielzinho, aos 40 minutos, dilatando o resultado logo após o descanso, com os tentos de Joca (47) e Guga (53), que deram mais tranquilidade à equipa, mesmo quando esta ficou reduzida a 10 elementos, com expulsão de Costinha, pouco depois da hora de jogo.

A partida foi quase sempre disputada a alta rotação, fazendo jus ao estatuto de dérbi entre dois vizinhos e historicamente rivais, que cedo deram mostras de entrega total na disputa dos lances.

Os poveiros até entraram com mais raça, tentado pautar o ritmo do desafio com maior pendor ofensivo, mas não disfarçaram carências na definição final, perante um Rio Ave mais rotinado e experiente.

Gabrielzinho mostrava-se como o mais irrequieto da formação vila-condense e, depois de protagonizar um par de ameaças para a baliza varzinista, conseguiu bater o guarda-redes Ricardo, aos 40 minutos, num rápido contra-ataque desde o meio-campo, a que a defesa da casa não conseguiu reagir.

O tento marcado pouco antes do intervalo encheu de confiança a formação da foz do Ave para a etapa complementar, permitindo-lhe cavar uma vantagem mais confortável em menos de seis minutos.

Logo aos 47, Joca, numa recarga a um remate inicial de Guga, assinou o 2-0 e, aos 53, numa jogada desenhada por Joca e Costinha, foi a vez de Guga aproveitar as debilidades da defesa local para praticamente sentenciar o jogo com o terceiro tento.

O Varzim ainda tentou minimizar os danos na última meia hora, quando o adversário ficou em inferioridade numérica, após expulsão de Costinha, por acumulação de amarelos, aos 64, mas, apesar de ter maior volume de jogo, nunca conseguiu ser verdadeiramente perigoso para beliscar a organização do Rio Ave, que segurou sem grandes dificuldades o 3-0 final.

Jogo no Estádio do Varzim S. C., na Póvoa de Varzim.