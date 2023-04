Rivais lisboetas marcam nova final na Taça de Portugal de futsal

Bernardo Monteiro Hoje às 22:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Sporting tentam erguer a Taça, na quinta vez que se encontram no jogo decisivo.

Benfica e Sporting marcaram lugar na final da Taça de Portugal de futsal (domingo, às 21 horas), ao eliminarem o Ferreira de Zêzere e o Nun'Álvares, respetivamente, naquela que será a quinta vez que as duas equipas se encontram no jogo decisivo. Os leões procuram erguer o troféu pela décima vez, enquanto as águias sonham com a oitava conquista, no Pavilhão Municipal da Póvoa do Varzim.

Os encarnados tiveram muitas dificuldades para bater a equipa de João Alcobia, mas o benfiquista Bruno Cintra resolveu a eliminatória com um golo decisivo.

PUB

Já os verdes e brancos venceram o Nun'Álvares, por 5-1, apoiando-se numa segunda parte bem conseguida, porque ao intervalo o marcador registava uma igualdade a um golo.