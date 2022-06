River Plate quer Otamendi a partir do final do ano e movimentações nos arquipélagos

Otamendi, que é o atual capitão do Benfica, poderá regressar à Argentina após o Mundial do Catar. Na Madeira, o Marítimo anunciou a contratação de Rafael Brito e, nos Açores, o Santa Clara transferiu em definitivo Bouldini para os espanhóis do Fuenlabrada.

Benfica: Nicolás Otamendi, defesa central e capitão do Benfica, está nos planos do River Plate, que pretende contar com o experiente defensor em dezembro, após o Mundial do Catar. De acordo com a Imprensa argentina, já haverá negociações nesse sentido com o agente do jogador. Otamendi, de 34 anos, tem contrato com as águias até 2023 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. O central já não joga num clube do próprio país desde 2010/11, altura em que deixou o Vélez Sarsfield, que representara desde os sub-15 e se transferiu para o F. C. Porto.

Marítimo: O clube insular anunciou a contratação de Rafael Brito, o primeiro reforço para a temporada 2022/23, que chega ao emblema madeirense cedido a título de empréstimo pelo Benfica. O médio defensivo, de 20 anos, é fruto da formação dos encarnados, tendo atuado na temporada transata na Liga 2 pela equipa B benfiquista, na qual disputou 27 partidas oficiais.

Santa Clara: O avançado Mohamed Bouldini, que representava o emblema açoriano, transferiu-se em definitivo para os espanhóis do Fuenlabrada. O atleta marroquino esteve emprestado àquela equipa espanhola durante a segunda metade da época passada.

Inter de Milão : Romelu Lukaku está já a fazer os testes médicos em Milão. O avançado belga está de regresso ao Inter, por empréstimo do Chelsea. O avançado disse à chegada estar "muito feliz" pelo regresso aos nerazzurri.

PSG: Renato Sanches está a cinco milhões de euros de se mudar do Lille para o atual campeão francês. Os dois clubes encontram-se em negociações e, de acordo com o jornal francês "Le Parisien", o internacional português, que chegou a ser apontado ao Milan, dá preferência à continuidade em França, mudando apenas de camisola.

CSKA: Henrique Rafael deixou o Marítimo e foi oficializado pelos búlgaros do CSKA 1948, que deram conta no site oficial que o avançado já passou nos exames médicos e vai integrar o plano de treinos. O atleta brasileiro regressa à Bulgária, país onde atuava antes de rumar à Ilha da Madeira no início da época passada, mas, pelas cores do CSKA de Sófia, clube que representou ao longo de quatro temporadas.

Lech Poznan: O campeão da Polónia oficializou a contratação do português Afonso Sousa, que jogou na época passada no Belenenses SAD. A transferência do internacional português de sub-21 custará, segundo a imprensa polaca, 800 mil euros. O F. C. Porto terá direito a metade deste valor, já que possuía 50% do passe do jogador, de 22 anos.

Fenerbahçe: O clube de Istambul, treinado pelo português Jorge Jesus, anunciou ter chegado a "princípio de acordo" para a contratação de Emre Mor. O extremo turco, de 24 anos, encontra-se em fim de contrato com o Celta de Vigo