Martínez "feliz" por comandar "uma das seleções com maior talento do mundo"

Roberto Martínez está feliz por assumir o comando da seleção nacional. "Há grandes expetativas e objetivos", assumiu o treinador espanhol, que assinou até 2026.

"Estou muito feliz por estar aqui e encantado por poder representar uma das seleções com maior talento do mundo. Há grandes expetativas e objetivos, mas também uma grande equipa diretiva. Todos, juntos, vamos cumprir os nossos objetivos", disse Roberto Martínez.

Sobre Cristiano Ronaldo, o técnico lembrou que "as decisões, no futebol, têm-se de tomar no terreno". "Não tomo decisões por decreto. Quero falar com os 26 jogadores que estiveram no Mundial. O Cristiano merece o respeito de nos podermos sentar e conversar. Queremos, em dez semanas, criar a equipa mais forte para iniciarmos a qualificação para o Europeu", acrescentou.

Roberto Martínez pretende que a seleção nacional seja "muito competitiva", mas também "uma equipa moderna, que tem de ter flexibilidade tática": "Não acredito em sistemas, mas no ser humano que joga futebol. Temos de adaptar o sistema para extrair o maior talento dos jogadores".

Questionado sobre o seu antecessor, Fernando Santos, o treinador espanhol disse ser "mais fácil suceder a um grande selecionador, porque pode-se aproveitar o bom trabalho que fez", e mostrou-se ambicioso para o futuro: "Ser campeão da Europa? Há que sonhar muito alto, mas o importante é perceber o processo. Esta equipa tem de representar o povo português. O talento está lá e o objetivo de todos é claro. Acredito no projeto, é por isso que estou aqui".

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), elogiou o novo selecionador: "Agradeço o entusiasmo e a ambição com que Roberto Martínez recebeu o convite. É um sinal de coragem que nos dá a todos, pois aceita suceder ao treinador mais titulado da história da seleção. Desejo-te, Roberto, toda a sorte. Este é um momento importante para a seleção nacional".

O legado deixado por Fernando Santos foi lembrado durante a cerimónia. "Foi uma honra ter Fernando Santos como selecionador desde 2014. Juntos construímos o período mais feliz da seleção, com a vitória no Euro 2016, a conquista da Liga das Nações em 2019 e uma das melhores campanhas de sempre num Mundial, no Catar. Muito obrigado, Fernando Santos. Estamos seguros de que os portugueses não esquecerão o que fizeste nesta casa", referiu Fernando Gomes.

O dirigente máximo da FPF apontou a um "novo ciclo", no qual o objetivo passa por "estar permanentemente nas grandes decisões das grandes competições", sendo que "isso significa estar sistematicamente nas meias-finais".

Até por isso, "o novo selecionador teria de ser ambicioso, conhecedor do futebol internacional, habituado a treinar jogadores ao mais alto nível e com experiência em grandes campeonatos e competições", com Roberto Martínez a encaixar no perfil. "O seu percurso fala por si. Colocou a Bélgica durante vários anos no número 1 do ranking mundial", lembrou o presidente da FPF.

Confrontado com os rumores que deram conta do interesse em José Mourinho, atual treinador da Roma, Fernando Gomes foi taxativo: "Falámos com muita gente, mas a única proposta concreta que fizemos para ser treinador foi a Roberto Martínez".

Roberto Martínez, de 49 anos, sucede a Fernando Santos no cargo de selecionador nacional. Entre 2016 e 2022, o técnico espanhol orientou a seleção da Bélgica, a qual conduziu às fases finais dos Mundiais da Rússia (2018) e do Catar (2022), e do Campeonato da Europa de 2020, que apenas foi disputado em 2021 devido à covid-19.

No currículo, Martínez conta com uma League One, o terceiro escalão do futebol inglês, pelo Swansea, e uma Taça de Inglaterra, pelo Wigan.