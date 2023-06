Rodrigo Macedo na calha para a pré-época do Sporting de Braga

Avançado brilhou nos sub-23 e já se estreou na equipa principal.

A conquista da Taça Revelação por parte dos arsenalistas foi a demonstração que há muita qualidade na formação minhota. Uma das principais jovens pérolas é Rodrigo Macedo, avançado de 19 anos. O atacante apontou 17 golos e uma assistência ao serviço dos sub-23 do Braga e foi um dos impulsionadores da vitória na Taça Revelação. As boas exibições deixam o jovem na calha de realizar a pré-época com Artur Jorge para que o treinador avalie se pode contar com Rodrigo Macedo para a temporada.

O futebolista já se estreou na equipa principal, em dezembro, frente ao Paços de Ferreira, na Taça da Liga. Em março, acertou a renovação com o Braga até 2026, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Rodrigo Macedo pode, assim, seguir as pisadas de Gorby, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló ou Roger Fernandes, colegas com formação em Braga e que são opções constantes no plantel principal. O jovem está ligado aos arsenalistas há 15 anos e começou a competir nas escolinhas do clube. Foi subindo nos escalões de formação e teve uma passagem, por empréstimo, no Palmeiras F. C.. Continuou no Minho, somando golos e boas exibições, e agora poderá fazer parte do plantel de forma consistente.