Schmidt confirma Enzo no Chelsea e critica o argentino

O treinador do Benfica elogiou a exibição dos encarnados diante do Arouca e confirmou que Enzo Fernández já é jogador do Chelsea.

"Eu e o Rui Costa falámos, o negócio está feito, é parte de futebol. A única coisa que importa é o Benfica. Não vou falar de jogadores que já não estão cá. Estou muito feliz com os jogadores que estão cá, gosto da atitude, são pacientes, gostam de jogar pelo Benfica e isso é muito importante. Os nossos adeptos estiveram cá hoje novamente, o Benfica é um clube fantástico e estamos a desfrutar de jogar pelo Benfica e tentamos dar o nosso melhor para fazer os adeptos felizes e sermos campeões no final da época", começou por dizer Roger Schmidt, garantindo que os atletas sempre estiveram concentrados no jogo e não no mercado.

"Viram no campo que não é assim tão difícil. Estavam focados no que tinham de fazer. O nosso objetivo claro era vencer estes três jogos e ter nove pontos. Hoje, mesmo com estas circunstâncias, os jogadores mostraram um foco claro. Não foi um problema para eles, mas claro que é um desafio", concluiu.

O Benfica venceu (3-0), esta terça-feira, o Arouca em jogo a contar para a 18.ª jornada. João Mário, com um bis, e Musa marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube da Luz passou a somar 50 pontos, em 19 jogos, mais 10 do que o Sporting de Braga, 11 face ao F. C. Porto e 18 em relação ao Sporting, todos com 17 encontros disputados, enquanto o Arouca manteve-se com 26 e caiu para sétimo.