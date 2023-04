Roger Schmidt: "Dignificámos o nome do Benfica"

O Benfica empatou a três golos, esta quarta-feira, contra o Inter de Milão, e foi eliminado da Liga dos Campeões.

"O jogo em Lisboa e a decisão dos árbitros ficam na história desta eliminatória. Tivemos azar com isso, mas fizemos uma boa campanha na Europa e só perdemos um jogo. Na semana passada não tivemos o foco e a intensidade desta noite e, de facto, poderíamos ter tido outro resultado em casa. Nunca desistimos depois de estar 3-1 e foi importante chegar ao 3-3. Temos de dar os parabéns ao Inter e pensar no que aconteceu nos últimos encontros", começou por dizer Roger Schmidt, em declarações à Eleven Sports.

Sobre as alterações ao intervalo, Schmidt explicou que faltava algo no setor ofensivo. "Ao intervalo, estava 1-1 e precisávamos de dois golos. Jogámos bem na primeira parte, mas faltou algo no último terço e, por isso, lancei o Neres para o lugar de Gilberto na segunda parte".

"Estivemos ligados ao jogo desde o primeiro segundo. O Inter marcou primeiro e não era fácil acreditar que era possível fazer três golos, mas os jogadores não desistiram. Dignificámos o nome do Benfica na Liga dos Campeões, bem como em toda a época", acrescentou.

"O resultado na Luz pesou hoje. Jogámos melhor e eles não criaram assim tantas oportunidades. Podíamos ter saído daqui com a vitória. Queríamos marcar primeiro, não aconteceu e tivemos de ir atrás do resultado. O balanço da Champions é muito positivo, apenas com uma derrota apesar de termos apanhado grandes equipas. Foi importante não perder para acabar com a série de derrotas seguidas, mas fomos eliminados na mesma e este empate sabe a derrota", disse Gonçalo Ramos.

"Tínhamos muita ambição de chegar às meias-finais, mas não conseguimos. Mesmo a perder 3-1, a equipa continuou a lutar por um resultado melhor e chegamos ao 3-3. Agora é pensar no campeonato, estamos quatro pontos à frente e é lutar até ao fim para alcançarmos o nosso objetivo. O Inter foi melhor nas áreas, sempre que lá chegaram fizeram golo. Temos de continuar unidos para conseguirmos o objetivo mais importante: conquistar o campeonato. Não conseguimos o objetivo na Champions, mas a equipa deixou tudo em campo. Agora, é ganhar ao Estoril e tentar voltar à dinâmica que tínhamos há um mês", revelou Grimaldo.

"Com este 3-3 vem à memória o jogo em casa. Podíamos ter jogado melhor e ser mais maduros. Os detalhes fizeram toda a diferença. Conseguimos empatar depois de estar a perder 3-1. Se calhar temos de melhorar os jogos em casa, parabéns ao Inter pelo que fez em nossa casa. Temos quatro pontos de avanço no campeonato e temos confiança total. Teria sido histórico chegar às meias-finais, mas esta campanha foi muito boa", explicou João Mário.