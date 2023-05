Roger Schmidt e Ruben Amorim apontados ao lugar de Mourinho na Roma

JN Hoje às 15:52 Facebook

Treinadores do Benfica e do Sporting estarão na lista do clube romano, caso "Mou" deixe a capital italiana no final da temporada.

A incerteza quando à continuidade de José Mourinho está a levar a Roma a procurar alternativas para o cargo de treinador e neste sentido Roger Schmidt e Ruben Amorim são apontados como possíveis sucessores do treinador português, que pode estar a caminho do Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornal "Il Messaggero", o técnico alemão do Benfica é o último nome a ser considerado pelos responsáveis romanos, juntando-se a uma lista de onde também consta o nome do treinador do Sporting.

Para além de Roger Schmidt e Ruben Amorim, também Roberto De Zerbi (Brighton) e Thiago Mota (Bolonha) têm sido apontados ao comando técnico da Roma.