Roger Schmidt oficializado por duas temporadas

O Benfica anunciou que Roger Schmidt será o novo treinador das águias para as próximas duas temporadas, existindo já um "acordo final". A assinatura do contrato entre o técnico e o clube deverá acontecer na próxima semana.

Já há muito tempo que se falava desta possibilidade que agora é certeza absoluta: Roger Schmidt vai ser o próximo treinador do Benfica, sucedendo a Nélson Veríssimo que abandona o clube após 17 anos de ligação.

O técnico, de 55 anos, chega à Luz depois de duas temporadas ao serviço do PSV, nas quais venceu uma Taça e uma Supertaça dos Países Baixos. No campeonato ficou a dois pontos do campeão Ajax, numa temporada com 40 vitórias em 58 jogos oficiais.

A chegada a Portugal representará o quinto país diferente na carreira de Schmidt como treinador. Depois de ter começado a treinar no país natal, Alemanha, rumou à Áustria para comandar o Red Bull Salzburgo, antes de regressar para orientar o Bayer Leverkusen. Seguiu-se a China, no Beijing Guan, antes de chegar aos Países Baixos para liderar o PSV.

A chegada de Roger Schmidt certamente trará várias caras novas à Luz, como o já confirmado Petar Musa (ex-Boavista), ou a muito falada possibilidade de contratar o antigo campeão do Mundo, Mario Gotze (ex-PSV).



Eis o comunicado à CMVM:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana."