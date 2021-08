Roma de Mourinho goleia em Salerno, Rafael Leão marca pelo AC Milan

JN/Agências Ontem às 22:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Roma, treinada por José Mourinho, goleou, este domingo, por 4-0, a Salernitana, na segunda jornada da Liga italiana, na qual Rafael Leão marcou no triunfo do AC Milan, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões.

Depois de uma primeira parte sem golos em Salerno, os romanos construíram o folgado triunfo na etapa complementar, por intermédio do capitão Lorenzo Pellegrini, aos 48 e 79 minutos, do francês Jordan Veretout, aos 52, e do inglês Tammy Abraham, aos 69.

Os "giallorossi", com o guarda-redes internacional português Rui Patrício de início, alcançaram a segunda vitória na Serie A, na qual somam seis pontos, os mesmos da rival Lazio, do campeão Inter Milão e do AC Milan, que bateu o Cagliari por 4-1.

Sandro Tonali adiantou os"rossoneri" aos 12 minutos, mas Alessandro Deiola repôs a igualdade para os visitantes, aos 15, antes de o internacional sub-21 luso Rafael Leão recolocar os milaneses em vantagem, aos 17.

A equipa comandada por Stefano Pioli, que integra o grupo do F. C. Porto na Liga dos Campeões, acabaria por dilatar os números do triunfo ainda no primeiro tempo, com dois tentos do francês Olivier Giroud, aos 24 e 43 minutos, o segundo dos quais de grande penalidade.

Com os mesmos seis pontos segue o Nápoles, que contou o português Mário Rui na vitória por 2-1 no campo do Génova. Fabián Ruiz, aos 39 minutos, e Andrea Petagna, aos 84, assinaram os golos napolitanos, que foram 'intercalados' pelo tento do empate dos genoveses, da autoria de Andrea Cambiaso, aos 69.

No outro jogo do dia, Sassuolo e Sampdoria 'anularam-se' (0-0) numa partida na qual o médio internacional português Adrien Silva foi lançado na equipa de Génova nos derradeiros minutos.