Romero e Demiral protagonizam a transferência do dia

MERCADO: A bomba de mercado do dia veio diretamente de Itália pois a Atalanta abanou o mercado com a venda de Romero e a assinatura de Demiral. Enquanto isso o Sporting continua a arrumar a casa.

Itália: A Atalanta acionou a opção de compra de 16 milhões que detinha sobre Cristian Romero, que esteve cedido pela Juventus em 2021/22, para de seguida o venderem ao Tottenham, de Nuno Espírito Santo, pela quantia de 50 milhões de euros. Para colmatar o espaço deixado em aberto pelo argentino a equipa de Bergamo voltou a recorrer à Juve, de Cristiano Ronaldo, e assegurou o empréstimo do ex-Sporting Merih Demiral, que contempla uma opção de compra de 25 milhões de euros.

Sporting: Os adeptos leoninos anseiam pelo fecho da novela Ugarte, mas entretanto o Sporting vai arrumando a casa. Eduardo Henrique, médio de 26 anos que pertence aos quadros leoninos, foi confirmado, por empréstimo, nos sauditas do Al Raed.

Tondela: A preparar a estreia na Liga a equipa da Beira concretizou a contratação de Iker Undabarrena (ex-Sabadell) por duas épocas. O médio defensivo vai envergar a camisola número 21 e revelou ambição nas primeiras palavras pelo novo clube. "Quero ajudar a fazer uma época bonita. É um clube que está a crescer e quer continuar a crescer, tal como eu", disse o jogador, de 26 anos.

Marítimo: Os madeirenses, que perderam Charles para o Vizela, reforçaram a baliza com Paulo Victor, que chega proveniente do Grémio de Porto Alegre, após ter terminado contrato.

Liga 3: O Torreense continua ativo no mercado e confirmou as contratações de Alex Freitas, ala esquerdo de 29 anos, e Braima Mané, de 21 anos. Na última temporada o esquedino representou o Cova da Piedade (13 jogos e um golo) e o Casa Pia (11 jogos e um golo), chegando para dar experiência ao plantel, ao contrário do colega reforço que vem do Courense, onde apontou quatro golos em cinco partidas. Ainda na Liga 3 a Sanjoanense garantiu Bruno Lopes, avançado de 23 anos, que assinou contrato válido para as próximas temporadas. O jovem futebolista, fez a formação no FC Porto, SC Braga e Gil Vicente, chegando depois de ter rescindido com o Rio Ave.