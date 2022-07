Ronaldo apontado ao leão e movimentações em Espanha

JN Hoje às 21:21 Facebook

O futuro de Cristiano Ronaldo continua a fazer correr muita tinta, como o Sporting a juntar-se, esta quinta-feira, ao lote de possíveis destinos do internacional português, que quer sair do Manchester United. Já em Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid afinam os plantéis.

Sporting: Entre os vários clubes apontados como provável destino de Cristiano Ronaldo, esta quinta-feira mais um se juntou à lista. Segundo a imprensa inglesa, o empresário do internacional português, Jorge Mendes, terá contactado a direção leonina para sondar a possibilidade do jogador rumar a Alvalade. No entanto, os valores envolvidos estarão fora do alcance financeiro do Sporting.

Valência: O brasileiro Samuel Lino, do Atlético de Madrid, que representou o Gil Vicente na época passada, foi cedido ao Valência por uma época. Samuel Lino integrou os trabalhos de pré-época dos colchoneros e chegou a ser noticiado que o Sporting estava interessado no empréstimo, mas acabou por ser agora emprestado ao Valência, sendo incorporado de imediato às ordens do novo treinador, o italiano Gennaro Gattuso. O extremo brasileiro, de 22 anos, que foi um dos destaques individuais da equipa do Gil Vicente na época transata, irá ser companheiro dos internacionais lusos Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

Barcelona: Os "culés" e o Sevilha anunciaram ter um princípio de acordo para a transferência do defesa internacional francês Jules Koundé, que representou o clube andaluz nas últimas três temporadas. "Princípio de acordo com o Sevilha para a transferência de Koundé. A natureza oficial do acordo depende da aprovação do jogador no exame médico e da assinatura de contratos", comunicou o Barça, no site oficial na Internet, com o Sevilha a escrever uma mensagem semelhante. O central gaulês de 23 anos, que já se encontra em Barcelona, será a sexto reforço para época 2022/23, após as chegadas de Christensen, Pablo Torre, Kessié, Raphinha e Lewandowski. O contrato será de quatro temporadas e a transferência será concretizada por 50 milhões de euros, mais um valor variável entre cinco e 10 milhões de euros.

Atlético de Madrid: O internacional argentino Nahuel Molina assinou contrato por cinco épocas, proveniente da Udinese. "Bem-vindo, Nahuel Molina! O defesa argentino é o novo jogador "rojiblanco", depois do acordo alcançado entre o nosso clube a Udinese Cálcio. O lateral direito assina por cinco épocas", informou o Atlético de Madrid. O montante da transferência não foi revelado, mas segundo a imprensa espanhola os colchoneros vão pagar 15 milhões de euros, com bónus incluídos, pelo jogador, que conta com 17 internacionalizações pela Argentina. "Chega ao Atlético um jogador experiente, capaz de jogar nas duas laterais. É um jogador sério na defesa e que se incorpora bem no ataque, e prova disso é que assiste bem os companheiros de equipa", refere ainda o clube. Nahuel Molina, de 24 anos, formou-se no Boca Juniors, que o emprestou entre 2018 e 2020 ao Defensa y Justicia e ao Rosário Central, antes de o transferir para a Udinese, clube em que jogou nas duas últimas temporadas.

P. Ferreira: Os avançados Pedro Martelo e João Magno, este último apresentado recentemente como reforço, estão de saída, numa rescisão por mútuo acordo. Segundo a informação avançada pela fonte do emblema nortenho à agência Lusa, Pedro Martelo e João Magno já terão rescindido os respetivos contratos, de forma amigável, e abandonaram inclusive os trabalhos da equipa. Relativamente a João Magno, 25 anos, contratado ao Canelas, da Liga 3, a mesma fonte disse tratar-se de incompatibilidades entre a forma de jogar do avançado brasileiro e as ideias de jogo do técnico César Peixoto. Pedro Martelo, 22 anos, por sua vez, foi contratado em 2020/21, mas não chegou a estrear-se pelos 'castores', acabando sempre emprestado: nessa época ao Badajoz, das ligas secundárias espanholas, e, na temporada passada, passou por Amora e São João de Ver.

Arouca: O defesa central brasileiro Brunão, 25 anos, está de saída do clube, após duas épocas. Brunão deverá continuar o percurso em Portugal, ao serviço do Leixões, da Liga Portugal 2, segundo a imprensa, que indica que o Arouca manterá 50% dos direitos económicos. O Arouca despediu-se do atleta através das redes sociais, agradecendo o empenho ao longo das últimas duas épocas.

Tondela: Quatro jogadores da formação - Fajardo, Betel, Cuba e Dário - assinaram contrato profissional até junho de 2024. "É oficial. Rodrigo Fajardo, Betel Muhungo, Bruno Santos 'Cuba' e Dário Miranda assinaram contrato profissional válido até junho de 2024 com o CD Tondela", anuncia a SAD do clube num comunicado de imprensa. Na nota publicada na página oficial na Internet, o clube escreve que "o quarteto de jovens 'made in Tondela' dá desta forma o salto para o futebol sénior e logo integrados na equipa principal dos beirões". O Tondela está impedido de contratar novos jogadores, devido ao chamado 'caso Khacef', que levou o Tribunal Arbitral de Desporto (TAS), na Suíça, a impedir o clube de contratar jogadores no mercado de transferências deste verão e no de janeiro de 2023.

Estrela da Amadora: O defesa Erivaldo Almeida, oriundo dos brasileiros do CA Votuporanguense, da série A3 do campeonato Paulista, emprestado pelo Grêmio Novorizontino, vai reforçar os amadorenses. O jogador, de 22 anos, torna-se assim a 16.ª cara nova do plantel orientado por Sérgio Vieira e o sétimo defesa.

Sp. Covilhã: O defesa-central Mohammed Adams, de 21 anos, e o trinco Adilson, de 23 anos, são reforços. O defesa ganês chega cedido pelo FC Honka, terceiro classificado do campeonato finlandês, enquanto o médio defensivo jogou no Leganês.