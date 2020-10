Ronaldo defronta França com botas evocativas dos 100 golos pela seleção

JN Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo vai usar umas botas especiais, no regresso ao Parque dos Príncipes, para defrontar a França, quatro anos após o triunfo sobre os gauleses que coroou Portugal como campeão da Europa.

A capitão da seleção vai jogar com umas botas novas, edição especial da Nike, que evocam os 100 golos marcados por Cristiano Ronaldo, o primeiro em junho de 2004, na derrota no jogo de abertura, frente à Grécia, no Japão; o centésimo (e 0 101.º) no Suécia-Portugal, a 8 de setembro último, em jogo para a Liga das Nações, cujo jogo desta noite (19.45 horas) vai decidir o líder do grupo C.

Ronaldo tem 166 jogos pela seleção principal de Portugal, tendo marcado 101 golos.