Ronaldo e Bruno Fernandes marcam na vitória do Manchester United

O Manchester United venceu esta tarde o Newcastle por 4-1, em Old Trafford, com destaque para os dois golos de Cristiano Ronaldo, na estreia, e um golaço de Bruno Fernandes.

Foi uma estreia de sonho para Cristiano Ronaldo neste regresso ao Manchester United. Ainda antes do jogo, quando entrou em campo para o aquecimento e quando o seu nome foi anunciado pelo "speaker" do estádio, recebeu uma enorme ovação dos adeptos, entusiasmados por ver novamente uma das maiores figuras do clube vestidade vermelho e branco.

A primeira parte foi tranquila para os "red devils", que controlaram a posse de bola na maior parte do encontro e foram criando algumas oportunidades. Ronaldo, à sua imagem, esteve sempre muito móvel à procura dos melhores espaços para atacar. Já perto do final do primeiro tempo, Mason Greenwood rematou de fora de área, mas o guarda-redes defendeu para a frente e apareceu CR7 a faturar. Estreia com golo e Old Trafford teve o seu primeiro "SI" do regresso da lenda a Old Trafford.

Já na segunda metade, o Newcastle foi crescendo no jogo e chegou ao empate aos 56 minutos, através de um ataque rápido finalizado por Manquillo. Mas nem o United nem Ronaldo iriam ficar por aqui. Luke Shaw conduziu a bola num contra-ataque, Cristiano fez a desmarcação, recebeu orientado para a baliza e finalizou de pé esquerdo. Estava completa a estreia de sonho do português: equipa novamente em vantage.

Mas Bruno Fernandes não quis ficar atrás e deixou mais uma marca portuguesa neste encontro. Aos 80 minutos, rematou de fora de área para levantar um estádio com golo de outro mundo. Para ver e rever:

Lingard fechou o resultado, após um belo trabalho dentro de área, tirou o defesa do caminho e finalizou para completar o 4-1 final.

Com esta vitória, o Manchester United soma o segundo triunfo consecutivo na Premier League, subindo provisoriamente ao primeiro lugar com 10 pontos conquistados.