Rúben Amorim: "Começar a ganhar é bom"

O treinador campeão nacional pelo Sporting abordou esta quarta-feira o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Braga, numa entrevista ao Canal 11, enaltecendo a importância dos adeptos no estádio Municipal de Aveiro.

"Ficamos felizes por ter os adeptos, que sentem a falta da envolvência do jogo. Somos mais fortes com os adeptos. Pressão é enorme, temos responsabilidade enorme e o jogo com adeptos traz essa pressão", salientou Rúben Amorim.

Tendo já erguido o troféu como jogador, o técnico leonino considera que a função que tem agora lhe dá outra visão do jogo. "Temos uma maior noção das coisas. Os jogadores são minha responsabilidade. Vivo a coisa diferente como treinador. É um momento diferente de quando ganhei como jogador. A preparação é diferente", realçou.

E Rúben Amorim não quer deixar nenhum pormenor de lado, por isso anota que até os penáltis estão a ser treinados. E prosseguiu: "Certamente vamos ter atenção a isso, mas não podemos fingir a pressão. Não podemos recriar isso no treino. Basta ver que no Europeu os especialistas falharam. Veremos quem está bem, quem são os melhores marcadores, mas por vezes os que têm mais confiança e os irresponsáveis servem melhor. O Pote marca bem, é um irresponsável e isso é bom. Vamos preocupar-nos em defender também e caso sejam penáltis temos fé nos nossos guarda-redes".

Embora já tenha treinado o adversário, o treinador dos leões assinala que o Braga de Carlos Carvalhal é outro.

E justificou: "O treinador é diferente, as ideias mudaram, saíram jogadores, mas são atletas habituados a estes momentos e é um clube já habituado a ganhar. Não têm tanta responsabilidade como nós e isso é um fator, não de favoritismo, porque é 50/50, mas devemos assumir o jogo e sentir essa pressão de vencer".

Rúben Amorim quer entrar na nova época com o pé direito. "Começar a ganhar é bom. Tudo é importante. Não é decisivo para o futuro, mas vencendo continuamos na onda. Se não for esse o resultado, temos de recuperar e a responsabilidade é do treinador", avançou.

Com três vitórias contra os arsenalistas, o técnico leonino que manter a "estrelinha". "Espero que a tenhamos. Temos de jogar como jogámos, por vezes o Braga esteve melhor, o último foi de sacrifício. A estrela pode aparecer e metemos o Coates lá à frente", finalizou.