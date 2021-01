Ruben Amorim e Carlos Carvalhal "escapam" a suspensão mas levam multa

Nuno Barbosa Hoje às 21:20 Facebook

A secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol reuniu esta segunda-feira e aplicou multas a Ruben Amorim e Carlos Carvalhal pela expulsão dos técnicos na final da Taça da Liga, em Leiria.

Quer isto dizer que os dois treinadores não falham qualquer jogo das respetivas equipas.

O treinador do Sporting foi punido com 1 020 euros de multa. O motivo vem explicado no relatório do árbitro, Tiago Martins. "Desde o inicio do jogo foi avisado várias vezes para não se dirigir ao banco do adversário, no momento da expulsão proferiu as seguintes palavras para o treinador adversário 'ó papagaio vai para o cara***, já andas aqui há trinta anos sempre a falar és um papagaio'".

Já o treinador do S. C. Braga vai pagar 714 euros de multa por "comportamento Irresponsável". Segundo o relatório de Tiago Martins, Carlos Carvalhal "respondeu à provocação do treinador do Sporting dizendo 'afinal também protestam, são uma vergonha, cara***" Nesse momento, foram audíveis insultos para o banco adversário tais como 'vocês são uma vergonha, vão para o cara***', não sendo possível identificar quem os proferiu".