Ruben Amorim: "Estamos vivos na competição"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, salientou a importância da vitória contra o Besiktas (4-0) para as aspirações leoninas na Liga dos Campeões, mas sabe que, na próxima jornada, contra o Dortmund, vai ter mais dificuldades.

"A dificuldade que sentimos lá não sentimos aqui, tivemos posses de bola mais longas e a movimentação de todos na frente também contribuiu. A equipa sentiu-se mais confortável, perdemos alguma qualidade na segunda parte, não por causa dos jogadores que entraram, mas com as mudanças em si. Foi uma vitória justa, vale três pontos, estamos vivos na competição, mas sabemos que Dortmund e Ajax são equipas muito fortes", declarou o técnico dos leões.

Embora o Sporting tenha ficado em boa posição para cumprir os objetivos de apuramento, Amorim sabe que a próxima jornada, com o Dortmund, trará outro tipo de problemas: "É importante não criar ilusões, o Dortmund é muito experiente e sabe lidar com estes momentos. Mas vamos ter o nosso público nesse jogo, sentir o apoio de muita gente e, enquanto é possível, a equipa acredita. Para já temos de nos focar nos jogos mais imediatos, para o campeonato e depois na Taça de Portugal".

Ainda no que concerne ao próximo compromisso da Champions League, o treinador assegurou estar focado em preparar o melhor possível a equipa para o duelo com o Dortmund: "Obviamente que temos de fazer contas aos pontos e o resultado de hoje do Dortmund ajudou-nos, mas estamos focados no nosso jogo. Não ficamos iludidos com duas vitórias. O Dortmund é uma equipa muito mais experiente. É outro estilo de equipa e temos de estar preparados".

Pedro Porro teve de sair, ainda na primeira parte, devido a lesão e o técnico sportinguista acredita que se trata de um "problema muscular". "Quando é uma pancada pode melhorar-se durante a noite, mas, neste caso, parece-me ter sido muscular. Vamos ver. Mas temos o Esgaio e o Gonçalo [Esteves], que também têm de estar preparados para entrar", assegurou Amorim.