Ruben Amorim: "Fomos a equipa mais prejudicada pela covid"

Treinador do Sporting desvaloriza as baixas do Braga, mas reconhece que este jogo será especial. Sobre as últimas exibições leoninas, reconhece: "Temos uns dias mais inspirados do que outros".

Ruben Amorim, treinador do Sporting, desvalorizou as sete ausências do Braga para o jogo de amanhã, em Alvalade, num dos principais encontros da jornada. "Se é um jogo especial? Vou reencontrar pessoas que me marcaram, foi o clube que me deu uma oportunidade e serei sempre grato ao Braga. É especial quando ganhamos e é esse o nosso objetivo. Nunca nos queixámos pelas nossas baixas, fomos a equipa mais prejudicada pelo covid-19 e até fomos para o Algarve. Fomos eliminados da Liga Europa e nunca dissemos que foi por causa da covid-19. O Braga tem um grande plantel e não vejo que esteja mais fraco".

O técnico considera que a equipa não está a baixar de forma, apesar das últimas exibições não terem estado ao nível das anteriores: "Temos uns dias mais inspirados do que outros. Em Famalicão fizemos o nosso melhor jogo e empatámos. Em Guimarães não controlámos tão bem o jogo como com o Farense e vencemos. Temos de olhar para o resultado e para o jogo em si. Rodámos a equipa toda frente ao Mafra e fizemos uma avaliação muito boa. Temos de olhar jogo a jogo. Este jogo vai ser completamente diferente e estou à espera de um grande jogo da minha equipa, que vai estar bem e preparada".

O treinador do Sporting explica que não se sente "nada perseguido" por ter sido alvo de um processo disciplinar na sequência do jogo com o Belenenses SAD: "Tenho mais visibilidade, porque estou no Sporting, tenho nível para ser treinador, não para ser treinador principal. Se me instauraram o processo, o Sporting vai ajudar-me". Ruben Amorim confirmou ainda que o defesa central Feddal, que estava em dúvida, está convocado.

Em jeito de balanço, sublinha que "não esperava" este trajeto de ascensão tão rápida: "Tive bastante sorte e gente de qualidade ao meu lado. Isto muda de um momento para o outro".