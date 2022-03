Ruben Amorim: "Há muita coisa a aprender"

No rescaldo do empate (0-0) diante do Manchester City, que ditou o adeus à Liga dos Campeões, o treinador do Sporting mostrou-se orgulhoso da equipa.

"Há muita coisa a aprender, percebemos o nível, mas também percebi que a equipa aprende muito rápido. Todos os detalhes contam, depende de muita coisa, da sorte no sorteio, da experiência e isso teve muito impacto. Foi notório o nervosismo com o Ajax. É muito importante voltarmos para o ano, por tudo, e sermos mais fortes. Retirámos experiência dos jogadores e vamos estar mais atentos aos detalhes", começou por dizer Ruben Amorim, destacando o orgulho na equipa verde e branca.

"Estou sempre orgulhoso da equipa, também estava quando perdemos 5-0. Há jogos assim. Fomos eliminados. É preciso ter noção das diferenças. Não sabe a vitória. Não interessa. Há uma equipa que ganha e uma que perde. Mas não sabe a nada. Obviamente, é muito melhor assim para o que vem aí, para o crescimento dos jogadores é melhor assim, nem que seja com um empate em casa de um clube muito grande. Mas o sabor é de uma eliminação", concluiu.

O Sporting confirmou, esta quarta-feira, o adeus à Liga dos Campeões ao empatar (0-0) na visita ao Manchester City, em jogo da segunda mão dos oitavos de final, depois da goleada sofrida na primeira mão. O conjunto de Manchester junta-se nos quartos de final da Champions ao Liverpool, ao Bayern Munique, que na terça-feira asseguraram a passagem, e ao Real Madrid, que hoje bateu o Paris Saint-Germain por 3-1, após ter perdido por 1-0 na primeira mão.