Ruben Amorim: "Não vou dizer que sou do Sporting desde pequenino"

O treinador do Sporting destacou a importância da conquista da Taça da Liga e abordou o sentimento que nutre pelo clube verde e branco.

"Precisamos de títulos, de vitórias, de lançar gente que sente o que é o Sporting para levar este projeto para a frente. Hoje foi um dia muito importante. Achava que no ano passado era importante, este ano acho o mesmo. É importante ganhar títulos para solidificar o que estamos a fazer. Mas tenho plena noção que isto muda muito rápido. É muito importante para o nosso clube termos os pés bem assentes na terra. Não nos podemos desviar do que estamos a fazer. Tenho o prazo de validade das vitórias ou das derrotas, se dermos serei mais um treinador como todos os outros e posso perder o meu lugar. Temos de vencer o Belenenses e pensar no próximo título", começou por dizer Ruben Amorim, garantindo que sente um carinho muito especial pelo Sporting.

"A ligação com o Sporting é totalmente diferente do que era no passado, pelas pessoas, pelos adeptos, pelos títulos, pelo dia a dia. Obviamente que eu acho que ganho mais respeito pelas pessoas, toda a gente sabe qual era o meu clube. Todos os adeptos do Sporting sabem que há coisas que nascem connosco, não controlamos, da mesma maneira que eles sentem o Sporting. Cresci do outro lado, são coisas que não se controlam. Agora, obviamente que tenho uma ligação ao Sporting completamente diferente. O Sporting é muito importante para mim, eu escolhi estar no Sporting, e isso é importante, não trocaria por nenhum clube, por tudo o que me deram, pela forma como os adeptos acreditam. Nunca irei dizer que sou do Sporting desde pequenino, agora que a minha ligação com o Sporting é muito forte, isso é", concluiu.

O Sporting venceu (2-1), este sábado, em Leiria, o Benfica e conquistou a Taça da Liga pela quarta vez. Everton, Gonçalo Inácio e Sarabia marcaram os golos do encontro.