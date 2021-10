Ruben Amorim: "O Arouca preparou bem o jogo contra nós"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:27 Facebook

O treinador do Sporting deixou elogios ao Arouca e considerou que a vitória dos leões foi "justa".

"Sabíamos que era um jogo difícil. O Arouca preparou bem o jogo contra nós. Vínhamos de uma derrota na Champions, algo que se sente sempre numa equipa que se habituou a ganhar. Tivemos várias oportunidades na primeira parte, não controlámos tão bem o jogo quanto nos últimos jgoos, mas a vitória é justa. Sofremos um golo numa transição, mas conseguimos voltar a marcar", começou por dizer Ruben Amorim, que também destacou a chamada de Matheus Nunes à seleção portuguesa.

"Já tínhamos alguma ideia. É óbvio que é uma satisfação. O clube precisa, os nossos jogadores precisam. Fico feliz, pois os jogadores trabalham muito e estão a colher os frutos, mas sabem que muda de um momento para o outro. O Matheus sabe disso. Temos o caso do Inácio, que foi chamado e depois teve uma lesão, e agora vai ter de trabalhar novamente para chegar lá. Os jogadores da Seleção vão estar noutro ambiente, que é bom. Os que ficam vão trabalhar, mas desligar um bocadinho destas últimas semanas. Para voltarmos fortes e frescos e tentarmos recuperar os lesionados", concluiu.

O Sporting venceu (2-1), este sábado, o Arouca na oitava jornada da Liga. Matheus Nunes, Dabbagh e Nuno Santos marcaram os golos. Com este resultado, a equipa de Alvalade, uma das três invictas na prova, a par do Benfica e do F. C. Porto, apanhou os dragões no segundo lugar, com 20 pontos, menos um em relação ao rival lisboeta, que recebe no domingo o Portimonense, enquanto o Arouca é 16.º e antepenúltimo classificado, com cinco pontos.