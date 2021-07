Ruben Amorim: "O golo do Braga fez-nos bem"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:22 Facebook

O treinador do Sporting admitiu que o Braga foi superior nos primeiros 15 minutos e salientou que "é injusto" a Supertaça ser decidida em apenas um jogo,

"Foram só 15 minutos de domínio do Braga. Com golo ou sem golo, são 15 minutos. Houve alguma ansiedade, dificuldade de construir, o Braga esteve bem a pressionar, mas depois conseguimos tomar conta do jogo. Parece que o golo nos fez bem, libertou-nos e depois partimos para uma boa exibição, onde fomos superiores. Tomámos conta do jogo", começou por dizer Ruben Amorim, sublinhando que a vitória dos leões foi justa.

"Quisemos fazer claramente o terceiro golo. Tivemos muitas oportunidades, estivemos mais perto do terceiro golo do que o Braga do empate e acaba por ser justo. É bom começar o ano com um título. É um título especial, porque é só um jogo, algo injusto para duas equipas que fizeram uma época passada muito boa, mas está feito, vai para o museu do Sporting e agora é começar outra etapa", concluiu.

Os campeões nacionais venceram (2-1), este sábado, em Aveiro, o Braga e conquistaram a Supertaça. Jovane e Pedro Gonçalves marcaram os golos. O Sporting volta a entrar em campo na sexta-feira, para defrontar o Vizela, para a primeira jornada da Liga.