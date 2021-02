Ruben Amorim: "O Sérgio Oliveira falou a quente, não vamos levar a peito"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:25 Facebook

O treinador do Sporting comentou as palavras do médio do F. C. Porto e salientou que o jogo no Dragão foi "bem disputado".

"Duas equipas diferentes, compactas, que defendem bem. O F. C. Porto com mais peso na frente nas segundas bolas, ao transportar a bola para o último terço, com mais finalização, nós temos de trabalhar mais a bola desde trás. Temos de jogar de forma diferente. Foi um jogo bem disputado, se calhar não tão bem jogado. Parabéns aos meus jogadores. O resultado acaba por ser justo, num jogo muito batalhado. O F. C. Porto se calhar teve mais oportunidades do que nós, mas é um resultado justo. Ritmo baixo? As equipas conhecem-se bem. O público acelera o jogo, sem público é diferente. Estamos de parabéns, os rapazes estão muito bem.", começou por dizer Ruben Amorim.

Após o apito final, Sérgio Oliveira afirmou que, para o Sporting, "empatar no Dragão é o mesmo do que ganhar a Champions". Questionado sobre as palavras do médio dos azuis e brancos, o treinador dos leões acabou por as desvalorizar.

"Fizemos um ponto, poderíamos ter feito três, poderíamos não ter feito nenhum. O Sérgio Oliveira está chateado com o jogo, é normal, não vamos levar isso a peito, é a opinião dele. Temos de pensar no Santa Clara. São 10 pontos, vale o que vale, o Braga joga amanhã e pode passar para nove. O que pode acontecer é perder um ponto para o segundo classificado. Temos de pensar nisso e ganhar ao Santa Clara", concluiu.

Dragões e leões empataram (0-0), este sábado, no Estádio do Dragão, na 21.ª jornada da Liga. Sporting continua invicto no campeonato e mantém-se na liderança com dez pontos de vantagem.