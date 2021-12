Ruben Amorim: "Palhinha estava confortável e já não está"

Na antevisão ao embate com o Gil Vicente, para a 15.ª jornada da Liga, Ruben Amorim revelou que Ugarte tem tido uma excelente evolução e é concorrência de peso para Palhinha. Além disso garantiu a titularidade de Gonçalo Esteves no lado direito da defesa leonina

"Não gosto de estar em falar em nomes. Todos têm tido um crescimento muito grande. Penso que o Ugarte foi um jogador que surpreendeu muito porque mesmo naquela semana estávamos divididos entre o Ugarte e o Dani. O Nazinho apresentou-se muito bem. Este ano há falta de treino, porque não temos tantos treinos. Temos o Marsá para central, mas tenho dificuldades em metê-lo a jogar, não pela qualidade, mas pelo treino. Aquilo requer muito treino. O Marsá tem qualidade, mas não tem treino. O Ugarte cresceu muito rapidamente, tem 20 anos... Foi um jogador que me surpreendeu bastante nestas semanas. Isto foi bom porque se calhar o Palhinha estava muito confortável e já não está, daí ter recuperado muito rapidamente [risos]", explicou o técnico, que ainda deixou garantias quanto a Gonçalo Esteves:

"Vai ser titular para o lado direito, não é um risco, será bom para ele, e quando ele falhar estará lá o central do lado direito, se Deus quiser [risos] para o ajudar. Tem muita vontade e muitos colegas que o ajudam. Tem muito talento, até pode ser um jogador decisivo para nós em algum momento, ofensivamente o defensivamente".

O facto de Paulinho ter contraído covid-19, do qual já recuperou, não representa um problema para Amorim, que confia na "experiência" do avançado para o manter como titular, em caso de disponibilidade física do português. "Amanhã deve ter alta e vai a jogo. Não tendo sintomas, não perde a forma em tão poucos dias, damos-lhe tudo para treinarem sozinhos em casa. O Paulinho já trabalha comigo há algum tempo, conhece os colegas de olhos fechados, as rotinas da equipa dão-lhe segurança, é um jogador muito maduro, vive um bom momento e vamos aproveitar isso e se ele estiver bem fisicamente, se tiver que ajudar a equipa, conto com ele".

Quanto ao encontro em si o treinador dos leões não espera facilidades, até porque espera "um jogo muito complicado". "Vai ser difícil, contra uma equipa muito bem orientada, mas também estamos num bom momento. Vai ser um jogo divertido. É uma equipa sem responsabilidade e sem a pressão dos pontos, embora todos os treinadores queiram ganham. Penso que vai ser um dos jogos mais complicados da época. Estamos preparados e conhecemos bem este Gil Vicente. Prevejo um jogo difícil mas queremos vencer para manter a nossa posição", garantiu.

Com os olhos postos no futuro Amorim aborda uma possível contratação definitiva de Pablo Sarabia, que apesar de desejada se antevê...muito difícil de realizar. "É um assunto... É nosso jogador até final do ano, toda a gente está contente com o Pablo, mas há uma ideia, um teto salarial e sei que não vão ultrapassar isso. Aconteça o que acontecer o presidente e o Viana têm um plano e vão cumpri-lo, por mais vontade que haja não vão ultrapassar patamares", disse o técnico.