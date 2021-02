Rúben Amorim: "Se o Liverpool tem más fases, o Sporting também pode ter"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:42 Facebook

No rescaldo da vitória diante do Paços de Ferreira, o treinador dos leões considerou que o resultado foi "justo" mas recusa assumir a candidatura do Sporting ao título de campeão.

"Foi um jogo difícil. Entrámos bem, conseguimos marcar o golo, mas devíamos ter ficado mais com bola. Entrámos bem na segunda parte, marcámos no início e fechámos o jogo. Podíamos ter estado melhor ofensivamente, ter mais bola, aproveitar a vantagem de dois golos, chamar mais o adversário. Não o fizemos, mas defendemos bem, com segurança e acaba por ser justo", começou por dizer Rúben Amorim.

Com o triunfo desta segunda-feira, o Sporting passa a somar 51 pontos, mais 10 do que o F. C. Porto, 11 do que o Sporting de Braga e 13 do que o Benfica. Nunca uma equipa que teve esta vantagem deixou fugir o campeonato mas, ainda assim, o técnico recusa assumir a candidatura ao título.

"O Liverpool, campeão europeu e depois da Premier League, fez nove pontos em dez jogos. Se o Liverpool, se o Klopp sofre essas derrotas... Nós não somos iguais ao Liverpool, mais uma razão. Portanto, se a uma equipa do nível do Liverpool acontece isso, também pode acontecer ao Sporting. Nós temos é de trabalhar muito, preparar bem o Portimonense. Se o Liverpool tem más fases, o Sporting também pode ter. Não proíbo ninguém falar do título no balneário. Estão é proibidos de parar de trabalhar, de correr", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), esta segunda-feira, o Paços de Ferreira na 19.ª jornada da Liga. Leões aproveitaram os deslizes de F. C. Porto e Benfica e aumentaram a vantagem na liderança. João Mário e Palhinha marcaram os golos.