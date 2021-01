Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:59 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Braga, o treinador do Sporting comentou a expulsão e salientou que era "muito importante" para o Sporting conquistar o troféu.

Ruben Amorim conquistou o primeiro troféu pelo Sporting e voltou a levantar a Taça da Liga pela segunda época consecutiva enquanto treinador, depois de na temporada passada ter conquistado o troféu precisamente pelos minhotos. O técnico salientou a importância do triunfo, garantindo que "consolida o projeto".

"Dá outra confiança. Surgiu alguma desconfiança após a Taça de Portugal [o Sporting foi eliminado diante do Marítimo] e o empate com o Rio Ave. Mas não íamos mudar, ganhássemos ou perdêssemos esta taça. É importante, dá um balão e estamos a arriscar, com um grupo jovem que vai sofrer muito. Temos já um jogo importante no Bessa e temos de saber festejar, sabendo que há um jogo importante. Mas seria pior se tivéssemos perdido. Era muito importante para o Sporting ganhar este troféu hoje", começou por dizer Amorim em declarações à Sport TV+.

O jogo deste sábado em Leiria ficou também marcado pela expulsão do técnico dos leões e de Carlos Carvalhal em simultâneo, pouco depois da meia hora de jogo. Questionado sobre o lance, Ruben Amorim considerou que devia-se ter tido "mais paciência".

"Tem de se ter um pouco de paciência. Poderia ser um cartão amarelo, dadas as circunstâncias. O jogo estava confuso, o relvado também, é um momento importante, tem de se ter um bocado de paciência. Estávamos a falar como falamos muitas vezes, não valia a pena sermos os dois expulsos Já sei que vão dizer que não é a primeira vez que sou expulso... Faço mea culpa. Mas estávamos a falar como acontece muitas vezes e não havia necessidade. Mas o que interessa é o jogo. Quando olhamos para o campo ficamos preocupados, o Braga também ficou. Sabia que jogadores estavam preparados, foi um jogo muito equilibrado em que o Sporting ganhou e ganhou bem", concluiu.

