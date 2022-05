Ruben Amorim surpreende e revela onze para o Santa Clara

Técnico dos leões surpreendeu e revelou os onze escolhidos para o jogo com os açorianos. Descreve Morita como "um excelente jogador".

Na antevisão ao último encontro da época 2021/22, Ruben Amorim surpreendeu e revelou o onze inicial da partida. "João Virgínia, Nuno Santos, Inácio, Coates, Neto, Porro, Bragança, Palhinha, Pedro Gonçalves, Sarabia e Tabata", atirou um bem disposto Ruben Amorim, que analisou Morita, alvo do Sporting para a próxima temporada e que joga no Santa Clara, adversário do Sporting no sábado (20.30 horas, SportTV1).

"O Morita tem muita qualidade técnica, é japonês e isso requer muito trabalho, é a essência deles. Pode jogar a 6, a 8, é um excelente jogador e o Santa Clara faz bem em ter jogadores desta qualidade", disse, abrindo a porta a algumas mexidas para a próxima temporada.

"O João Virgínia estamos a ver, talvez tentar novo empréstimo, estamos muito contentes com ele, jogou mais aqui que nas últimas temporadas no Everton e evoluiu muito. O Diego Callai [17 anos] parece-me que ainda não está pronto e por isso o André Paulo vai ficar, para o Callai jogar na equipa B. Tem de crescer, vai ser o guarda-redes titular do Sporting no futuro.

Sobre o título, escusou-se a falar em arbitragens. "Fiz aquilo que tinha de fazer como treinador da instituição que represento. Dei os parabéns ao campeão, coisa que não aconteceu em relação a nós. Fiz o nosso papel. Nunca falei de arbitragem e essa foi sempre a minha forma de estar. Comentei quando há uma situação que mudou o jogo, como comento uma bola na barra ou uma oportunidade falha. O F.C. Porto foi justo campeão", atirou, admitindo que, como treinador, ainda tem "muito para melhorar", mas que "tudo cresce com a experiência", falando também das múltiplas expulsões de que foi alvo na temporada passada. "É também um espelho da equipa. Sinto-ma mais tranquilo porque a equipa joga melhor", defendeu.

Sobre as saídas no verão, revela que entregou uma lista de jogadores que quer manter, sabendo que não tem a última decisão. "Os clubes portugueses têm sempre que vender. Não me preocupo muito com isso. O que faço é entregar uma lista de jogadores que são fundamentais para o nosso projeto mas depois já não passa por mim, há que entender que o mercado é assim. Tenho é de ter a capacidade de explicar porque é que este jogador não deve sair", argumentou ainda.

O Sporting encerra o campeonato com a possibilidade de chegar aos 85 pontos, os mesmo da temporada passada, onde se sagrou campeão. Para Amorim, nada significa já que não valeram o título. "São tempos diferentes, sensações diferentes. Ganhar com 70 pontos é melhor que ter um segundo lugar com 85 pontos. Vamos tentar lutar pelo próximo, sabendo que há três equipas que lutam por ele, é esse o objetivo, mas só há lugar por um. O treinador tem sempre o objetivo de melhorar a equipa", explicou.