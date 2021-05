Rúben Amorim suspenso por seis dias

JN Hoje às 10:41 Facebook

O treinador do Sporting Rúben Amorim foi suspenso por seis dias e vai falhar o jogo com o Rio Ave, revelou, esta terça-feira o clube.

O castigo decidido pelo Conselho de Disciplina foi divulgado em comunicado da SAD sportinguista, que condena o que considera ser uma "deliberação injusta, desproporcional e que expõe a Justiça desportiva ao julgamento óbvio: as declarações do nosso treinador, no contexto em que foram proferidas, não têm qualquer relevância quando comparadas com outras atitudes de outros agentes desportivos".

O castigo está relacionado com comentários feitos por Amorim sobre uma expulsão em outubro de 2020, num jogo contra o F.C. Porto, que acabou empatado 2-2.

"A divulgação desta deliberação", nota o clube, "coincide, certamente por casualidade, com o dia em que Rúben Amorim prestou declarações sobre o processo que ameaça suspendê-lo por um período de um a seis anos".

À Lusa, fonte ligada ao processo explica que o inquérito foi instaurado dois dias depois, tendo resultado num processo disciplinar, em 09 de janeiro de 2021, que foi remetido para a Comissão de Instrutores (CI) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A vigência dos estados de emergência, devido à pandemia de covid-19, levou à suspensão dos prazos processuais, sendo necessária a concordância de todas as partes para a realização da audiência disciplinar, prevista para 01 de março de 2021, mas que o Sporting não acedeu.

Esta audiência acabou por ocorrer em 21 de abril último, tendo o castigo sido proferido na segunda-feira.

O Sporting, que lidera o campeonato com 76 pontos, mais seis do que o campeão FC Porto, defronta o Rio Ave, na quarta-feira, um dia antes de os 'dragões' visitarem o Benfica, terceiro com 66.