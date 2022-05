Ruben Amorim: "Título está bem entregue, F. C. Porto foi melhor"

JN Ontem às 23:35 Facebook

Treinador sportinguista reconhece superioridade dos dragões no campeonato: "Falhámos em momentos chave".

Ruben Amorim salientou, este sábado, a justiça do título conquistado pelo F. C. Porto.

"Antes de mais, parabéns ao F. C. Porto. Foi campeão e foi melhor equipa. Nós falhámos em momentos chave da época, em jogos como contra Santa Clara e Braga. O título está bem entregue, como geralmente, tal como no ano passado. Agora é continuar, isto é futebol e vamos atrás do próximo", referiu o técnico dos leões, após o triunfo frente ao Portimonense, confidenciando que a equipa ficou a saber da vitória portista na Luz "antes do aquecimento".

Por outro lado, Amorim salientou a boa resposta do Sporting em Portimão.

"A resposta era importante e, dentro do azar que tiveram - porque dominaram o jogo todo e sofreram golo em duas bolas - tiveram um estado de espírito positivo para dar a volta. Apesar de o início da segunda parte ter sido algo confuso, demonstrámos sempre que estávamos bem no jogo, queríamos ganhar. Mesmo depois do 3-2 fomos sempre atrás do resultado, voltámos a falhar muitos golos. O guarda-redes do Portimonense é um excelente guarda-redes e está lá para defender. Estou muito contente com os rapazes", elogiou.