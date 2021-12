Rúben Dias e Bruno Fernandes no Top100 dos melhores do ano

JN Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa Rúben Dias e o médio Bruno Fernandes são os nomes portugueses mais recentes a integrar a lista do Top100 dos melhores jogadores do ano elaborada pelo jornal britânico "The Guardian".

O central do Manchester City é, até ao momento, o futebolista luso mais bem colocado, com a 14.ª posição, sendo elogiada a capacidade de rapidamente se ter tornado num capitão dentro e fora do campo nos "cityzens".

Dois lugares abaixo está o médio dos "red devils" fruto do "espírito" e capacidade de liderança num Manchester United à procura de líderes.

Bernardo Silva (45.º) e João Cancelo (63.º), ambos do Manchester City, João Félix (84.º), do Atlético de Madrid, e Diogo Jota (88.º), do Liverpool, são os restantes portugueses a fazer parte do Top100.

Destaque ainda para outro nome na lista do "The Guardian", bem conhecido do campeonato português: o portista Luis Díaz, no 87.º lugar.

Eis a lista do 11.º e o 100.º posicionados que até agora foram revelados:

11.º Romelu Lukaku

12.º Donnarumma

13.º Neymar

14.º Rúben Dias (Manchester City)

15.º Harry Kane

16.º Bruno Fernandes (Manchester United)

17.º Federico Chiesa

18.º Joshua Kimmich

19.º Luis Suárez

20.º Édouard Mendy

21.º Pedri

22.º Leonardo Bonucci

23.º Sadio Mané

24.º Giorgio Chiellini

25.º Phil Foden

26.º Nicolò Barella

27.º Mason Mount

28.º Thomas Muller

29.º Raheem Sterling

30.º Lautaro Martínez

31.º Vinícius Júnior

32.º Di María

33.º Jan Oblak

34.º Alexander-Arnold

35.º Gundogan

36.º Manuel Neuer

37.º Marco Verrati

38.º Hakimi

39.º Son

40.º Luka Modric

41.º Serge Gnabry

42.º Alphonso Davies

43.º Virgil Van Dijk

44.º Marquinhos

45.º Bernardo Silva (Manchester City)

46.º Rodrigo de Paul

47.º Kai Havertz

48.º Antonio Rudiger

49.º Memphis Depay

50.º César Azpilicueta

51.º Gerard Moreno

52.º Emiliano Martínez

53.º Thibaut Courtois

54.º Simon Kjaer

55.º David Alaba

56.º Zlatan Ibrahimovic

57.º Dusan Vlahovic

58.º Thiago Silva

59.º Declan Rice

60.º Riyad Mahrez

61.º Jack Grealish

62.º Lorenzo Insigne

63.º João Cancelo (Manchester City)

64.º Leon Goretzka

65.º Toni Kroos

66.º Ciro Immobile

67.º Alisson

68.º Casemiro

69.º Paul Pogba

70.º Reece James

71.º Marcos Llorente

72.º Jude Bellingham

73.º Leonardo Spinazzola

74.º Kyle Walker

75.º Ederson

76.º Antoine Griezmann

77.º Kasper Schmeichel

78.º Luke Shaw

79.º Patrik Schick

80.º Roberto Firmino

81.º Marcelo Brozovic

82- Sergio Busquets

83- Duván Zapata

84.º João Félix (Atlético de Madrid)

85.º Burak Yilmaz

86.º Mikel Oyarzabal

87.º Luis Díaz (F. C. Porto)

88.º Diogo Jota (Liverpool)

89.º Dusan Tadic

90.º Dani Olmo

91 -Julián Álvarez

92.º Rodri

93.º Sébastien Haller

94.º Keylor Navas

95.º Bukayo Saka

96.º Joakim Mæhle

97.º Fabinho

98.º Gavi

99.º Youri Tielemans

100.º Pierre-Emile Hojbjerg