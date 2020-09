Rúben Dias é o capitão do Benfica mesmo com André Almeida e Pizzi em campo

JN Hoje às 19:12 Facebook

O central português vai ser capitão do Benfica no encontro deste sábado com o Moreirense, no Estádio da Luz, mesmo com Pizzi e André Almeida em campo, que são o primeiro e terceiro na lista de capitães.

Este poderá ser o último jogo de Rúben Dias no Benfica, uma vez que as águias estão a negociar a transferência do central de 23 anos para o Manchester City.

O clube inglês está interessado na contratação do português e colocou em cima da mesa o nome do defesa-central Nico Otamendi para convencer os encarnados a fechar o negócio e terem, ao mesmo tempo, um jogador de qualidade reconhecida para atuar na mesma posição.

Segundo apurou o JN, as negociações já se arrastam há algum tempo, porque o Benfica sempre se mostrou resistente em prescindir de um dos principais ativos do plantel, internacional português e visto como o sucessor de Luisão, não só pela posição que ocupa no campo mas também pelo perfil de liderança. A operação poderá concretizar-se por 65 milhões de euros, mas o Benfica encaixa 50 milhões, pois a diferença é explicada pelo valor do passe de Otamendi.