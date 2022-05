Rúben Semedo fora dos planos da SAD portista

Nuno A. Amaral Hoje às 21:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Opção de compra do passe do defesa não vai ser acionada. Prioridade é contratar um central no mercado brasileiro.

O futuro de Rúben Semedo não vai, ao que tudo indica, passar pelo Dragão. Apesar de o F. C. Porto ter até dia 31 para acionar a opção de compra do passe do central junto do Olympiacos, a SAD azul e branca já tem a decisão praticamente tomada e não vai pagar os 5,5 milhões de euros que tinham ficado estipulados na altura do empréstimo do internacional português, em janeiro passado.

Os planos da administração portista para o reforço do eixo da defesa são outros e, conforme o JN já noticiou, passam por uma investida no mercado brasileiro. O objetivo da SAD é contratar um central de futuro, passível de proporcionar um grande encaixe financeiro a médio prazo, na linha do que aconteceu há três anos com Éder Militão.