Rúben Semedo libertado com fiança de 10 mil euros

O internacional português Rúben Semedo, suspeito de violação de uma jovem menor na Grécia, foi libertado sob uma fiança 10 mil euros, depois de ser ouvido em tribunal, anunciaram hoje as autoridades helénicas.

O jogador do Olympiacos, que estava detido desde segunda-feira, foi ouvido durante duas horas e meia num tribunal de Atenas e acabou por ser libertado, depois de pagar a fiança.

"Acredito que a inocência do meu cliente foi provada. Existem contradições entre os depoimentos e isso foi levado em consideração para a decisão dos juízes. Não houve indícios de violação", disse a advogada do futebolista luso, Marizana Kikiri, aos jornalistas locais, à saída do tribunal.

De acordo com a imprensa grega, os juízes consideraram que os requisitos legais para Rúben Semedo ficar em prisão preventiva não foram cumpridos, após uma audiência em que o defesa central de 27 anos afirmou que as relações sexuais ocorreram com o consentimento de todos e que a jovem em causa assegurou que tinha 19 anos e não 17, a sua verdadeira idade.

Um homem de nacionalidade nigeriana, de 40 anos, também alegadamente envolvido no caso, será ouvido na sexta-feira.

Semedo foi detido na sua residência em Glyfada, nos arredores de Atenas, depois de a jovem ter apresentado queixa junto das autoridades por alegada violação.

O defesa volta a ter problemas com a justiça, depois de em 2018, quando estava ligado ao Villarreal, ter sido condenado a uma pena de cinco anos em Espanha, suspensa na sua execução em oito anos, por sequestro, agressão e ameaça com arma, ficando proibido de entrar no país. Por causa desse caso, o central português esteve preso durante 142 dias.

Mesmo assim, Semedo voltou a atuar ao mais alto nível, primeiro no Rio Ave e depois do Olympiacos, acabando por merecer a chamada à seleção nacional em 2020, somando três internacionalizações. Semedo está a iniciar a sua terceira temporada no Olympiacos e leva quatro jogos. Na sua carreira, o central vestiu também a camisola do Vitória Setúbal e representou o Reus e o Huesca, de Espanha.