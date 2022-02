Rúben Semedo seguro na estreia pela equipa B do F. C. Porto

JN Hoje às 17:49 Facebook

O central português, reforço de inverno dos dragões, disputou o primeiro jogo de azul e branco. Foi titular e atuou durante os 90 minutos pela equipa de António Folha.

Sem jogar desde 1 de dezembro, num Olympiacos-Levadiakos, da Taça da Grécia, Rúben Semedo disputou este domingo o primeiro jogo com a camisola do F. C. Porto, mas ao serviço da equipa B.

O central, de 27 anos, foi titular e disputou os 90 minutos, contribuindo para o empate com o Chaves (0-0), que ia em cinco vitórias consecutivas na Liga 2.

Devido a problemas dentro e fora do campo, esta temporada tem sido bastante atribulada para o internacional português, que hoje realizou apenas o sexto jogo em 2021/22, o segundo desde 10 de agosto de 2021.

Reforço de inverno para o plantel principal, Rúben Semedo procura, assim, ganhar ritmo de jogo rapidamente para entrar nas opções de Sérgio Conceição. "O Rúben está no bom caminho. Quero que tenha minutos e competição, porque está há algum tempo sem competir. É importante dar-lhe esses minutos para, quando for chamado à equipa principal, estar no seu melhor nível", explicou o treinador do F. C. Porto, na antevisão ao jogo com o Moreirense.