Sportinguistas vencem madeirenses, reduzidos a dez elementos, com dois golos na reta final e dão mais um passo em frente rumo à conquista do campeonato.

Após dois empates consecutivos em casa, o Sporting voltou às vitórias, frente ao Nacional, por 2-0, com golos de Feddal e de Jovane, e está cada vez mais perto de alcançar o título. Caso o F. C. Porto ganhe na Luz na próxima quinta-feira e os leões derrotem na véspera o Rio Ave, a conquista do campeonato fica à distância de apenas quatro pontos. Se o Benfica não perder com os dragões, mantendo-se o cenário de vitória em Vila do Conde, o cenário fica ainda mais acessível para o conjunto de Ruben Amorim.

Apesar do triunfo em Alvalade, os leões voltaram a sofrer muito para garantir os três pontos, tendo-o apenas conseguido quando ficaram em superioridade numérica. Na reta final, Feddal cabeceou para o fundo da baliza, o que provocou uma explosão de alegria dentro e fora do estádio, já que muitos adeptos não largaram pé das imediações do recinto, e nos descontos Jovane sentenciou o resultado.

À semelhança dos últimos jogos, o Sporting não encantou, teve dificuldades para estruturar o seu jogo, faltou-lhe muitas vezes profundidade e gás, mas a chave do sucesso acabou por ser encontrada aos 84 minutos. Já o Nacional não fez jus à condição de último classificado, defendeu quase sempre muito bem com uma linha defensiva de cinco elementos e até poderia ter marcado no início, mercê de um remate poderoso de João Camacho que não foi golo por muito pouco. Os leões, que surgiram em campo com a surpresa Daniel Bragança por troca com João Mário, demoraram a encontrar o antídoto para travar a estratégia do adversário e, a seguir, não houve serenidade suficiente de Paulinho para marcar em duas ocasiões.

Na segunda parte, cada vez mais desconfortável no banco face ao nulo, Amorim apostou tudo com a substituição arriscada de Jovane por Palhinha. Muito dinâmico e rápido, o avançado mexeu de imediato com a equipa mas foi o Nacional a dar o ouro ao Sporting face à expulsão de Alhassan. Com mais espaço, Jovane distribuiu cartas ao assistir Feddal no primeiro golo e a marcar o segundo.

Veja o resumo do jogo: