Rui Costa arrasa Benitez e é o 34.º presidente do Benfica

Antigo jogador do clube obteve resultado expressivo no ato eleitoral que levou 40 115 sócios às urnas da Luz, superando o recorde estabelecido no ano passado.

Rui Costa é o novo líder máximo do universo benfiquista, depois de garantir uma vitória expressiva sobre Francisco Benitez, nas mais concorridas eleições da história do clube. O antigo maestro da Luz foi aprovado por larga maioria dos sócios, sucedendo a Luís Filipe Vieira na Direção e, por inerência, no comando da SAD.

Em 117 anos de história, o Benfica nunca tinha vivido um dia assim. A corrida entre Rui Costa e Francisco Benitez pela presidência resultou no maior ato eleitoral de todos os tempos, com 40 115 sócios, de um total elegível de 115 681, a exercerem o respetivo direito de voto e a superarem o recorde que havia sido estabelecido em outubro do ano passado (38 102), quando Luís Filipe Vieira derrotou João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. O facto de o ato eleitoral ter sido realizado só em formato de papel - e não na versão eletrónica -, aliado à enorme afluência, atrasou a contagem e fez com que os resultados só fossem conhecidos na madrugada deste domingo.

Com 25 locais de votação espalhados pelo país, as atenções estavam, naturalmente, centradas no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz e, antes da abertura das urnas, já era possível perceber que o dia ia ser histórico. Ainda não eram oito horas da manhã e já centenas de pessoas faziam fila, num cenário que se manteve ao longo de quase todo o dia.

Lista B repudia Vieira

O dia decorreu praticamente sem incidentes, exceção feito a um momento de maior tensão na altura em que o antigo presidente votou (ver página seguinte). O facto de Luís Filipe Vieira ter indicado o seu sentido de voto (Rui Costa) ainda nas instalações levou a lista B a emitir um comunicado. "Repudiar as declarações do ex-presidente da Direção e ainda sócio, realçando que o mesmo acaba de violar gravemente o artigo 30.º, número 2, do regulamento eleitoral", pode ler-se. O artigo em causa refere que os sócios não podem indicar o sentido de voto num raio de 200 metros. O humorista Ricardo Araújo Pereira assumiu que votou Benitez nas imediações do pavilhão e foi muito criticado.

Renúncia e sucessão

Depois da renúncia de Luís Filipe Vieira ao cargo que ocupou durante 18 anos, na sequência da detenção no processo "Cartão Vermelho", o "vice" Rui Costa assumiu a presidência interina e pediu a marcação do ato eleitoral, onde encontrou a concorrência do movimento "Servir o Benfica". O grupo de sócios, liderado por Francisco Benitez, acusou o antigo número 10 do clube de ter fechado os olhos à gestão de Vieira e apresentou-se como alternativa, impedindo uma eleição de lista única.