Rui Costa não vai receber John Textor

Rui Costa e os responsáveis dos encarnados não têm intenção de receber John Textor, sabe o JN, empresário norte-americano, que mantém a ambição de entrar no capital da SAD e que anunciou desejar viajar para Lisboa na próxima semana.

O empresário, que assinou um acordo com José António dos Santos para adquirir 25% das ações do Benfica, assumiu em comunicado, nesta quinta-feira, que mantém a intenção de entrar no capital da sociedade e anunciou mesmo ter solicitado, via e-mail, uma reunião com os dirigentes do Benfica. "É minha esperança viajar para Lisboa quarta-feira da próxima semana", refere-se no documento.

Apesar da ambição do potencial investidor, o JN sabe que Rui Costa e os dirigentes não têm qualquer intenção de escutar o representante. A decisão política de rejeitar o negócio da venda das ações já foi tomada como referimos oportunamente.