Rui Costa suspenso por críticas à arbitragem de Braga

O presidente dos encarnados foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com uma suspensão de oito dias e uma multa.

Rui Costa ficou a conhecer o castigo do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após ter criticado a arbitragem de Tiago Martins no duelo entre Sporting de Braga e Benfica que ditou a eliminação das águias nos quartos de final da Taça de Portugal.

No calor do momento, o representante máximo dos encarnados proferiu o seguinte: "Fizemos de tudo para continuarmos nesta Taça e não nos permitiram continuar nela", sendo que abordou o árbitro num dos túneis do estádio.

No base desta decisão que ditou uma suspensão de oito dias e o pagamento de uma multa de 102 euros estiveram: "uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos", sublinhou o órgão jurídico da federação.