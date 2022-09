Rui Moreira ataca pergunta a Taremi na "flash interview": "Um nojo"

JN/Agências Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara Municipal do Porto criticou uma questão feita pelo jornalista da SportTV a Taremi, após o empate dos dragões com o Estoril.

O repórter questionou o avançado iraniano sobre a expulsão no jogo com o Atlético de Madrid, na segunda jornada da Lida dos Campeões, e Rui Moreira entendeu a questão como uma provocação ao jogador.

"Uma provocação abjecta no "flash interview" por parte do pseudo-reporter da Sport TV. Resolveu questionar Taremi sobre a expulsão ocorrida em Madrid. Uma vergonha, um nojo. em vez de falar do jogo na Amoreira, onde Taremi marcou um golo, o jornalista resolveu provocar um jogador que, exausto, bem podia ter-se excedido. E era isso que o senhor jornalista queria... para ser um herói. Como Taremi é um senhor, o reporter ficou-se e finou-se, apenas como um perfeito imbecil. Não haverá consequência. Espero apenas que cada vez que este senhor fizer uma pergunta a um qualquer jogador - seja qual for o seu clube - este lhe pergunte de volta se sabe o que é um flash interview. Ou o mande a um certo sítio", escreveu o presidente na página de Facebook.

PUB

Na resposta à questão sobre o jogo de Madrid, Taremi foi claro. "Não viram as imagens? Houve um contacto de Witsel", afirmou o iraniano.