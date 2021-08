Rui Vitória: "Desejo a maior sorte ao Benfica"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:22 Facebook

O treinador português do Spartak Moscovo considerou, esta terça-feira, que a vitória do Benfica, na Luz, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions foi justa e abordou o regresso a uma casa onde esteve quase quatro anos.

"Foi um jogo naturalmente difícil. Mais do que atacar bem, era fundamental ser consistente e coeso, tínhamos de controlar o Benfica para estar sempre dentro do jogo, mas depois não conseguimos sair para o ataque com a lucidez necessária. O Benfica acabou por justificar o resultado e mereceu porque foi mais forte nos dois jogos", começou por dizer Rui Vitória, não escondendo que a equipa russa está a passar por um momento complicado.

"A equipa tem cansaço de uma série de coisas que têm vindo a acontecer e muitos jogadores não estão habituados a este ritmo competitivo, com muitos jogos. Há, sim, um desgaste mental fruto dos jogos e daquilo que estamos a passar. Agora há que arrepiar caminho e ir à luta. Mercado? Seria para mim mais fácil dizer que quero este ou aquele jogador. A forma de trabalhar deste clube não é para dizer publicamente aquilo que quero. Uma coisa é a Liga dos Campeões e outra o campeonato russo. Temos uma janela de 20 dias para trabalhar naquilo que queremos. Falamos internamente. Agora é mais difícil com a demissão do diretor desportivo".

O técnico, que treinou o clube encarnado de 2015 a 2018, falou ainda do regresso ao Estádio da Luz e deixou um desejo ao Benfica.

"Foi um regresso normal neste tipo de situações em que um antigo treinador vem fazer pela vida do clube dele. Eu desejo ao Benfica sucesso no futuro imediato, na Liga dos Campeões. É isso que posso dizer. Tenho aqui muitos amigos e desejo a maior sorte ao Benfica, como a todas as equipas portuguesas, porque acho que é fundamental para o sucesso do país", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), esta terça-feira, o Spartak Moscovo de Rui Vitória no Estádio da Luz, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions, e assegurou um lugar no play-off. Na próxima fase, a equipa de Jorge Jesus vai medir forças com o PSV.