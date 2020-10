S. C. Braga vence Zorya na Ucrânia e lidera grupo

JN Hoje às 19:02, atualizado às 19:51 Facebook

O S. C. Braga somou o segundo triunfo consecutivo no Grupo G da fase de grupos da Liga Europa ao vencer na Ucrânia, o Zorya Luhansk, por 2-1, em jogo da segunda jornada, e lidera em parceria com o Leicester.

O português Paulinho avançou os arsenalistas no marcador logo aos 4 minutos, num contra-ataque rápido, que começou no guarda-redes Matheus e terminou com um remate em posição frontal do avançado, assistido por Ricardo ESgaio.

Pouco depois, o argentino Nico Gaitán coroou a estreia nos minhotos com um grande golo, elevando a conta para 2-0. À entrada da área, o médio pegou na bola e atirou certeiro para o fundo das redes do Zorya.

Os ucranianos não se abalaram pelos dois golos madrugadores e foram para o ataque à procura de dar a volta, contudo, apesar das várias situações criadas, o S. C. Braga deu conta do recado na defesa e manteve o marcador inalterável até ao intervalo.

No segundo tempo, o Zorya continuou a ter um maior caudal ofensivo do que a equipa comandada por Carlos Carvalhal, mas só no último minutos dos descontos (90+6) conseguiu reduzir, por Ivanisenia.

Com este triunfo, os braguistas lideram o Grupo G, com seis pontos, , os mesmos do Leicester, que venceu o AEK Atenas, dos portugueses Hélder Lopes e Nélson Oliveira, por 2-1.