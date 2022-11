Sá Pinto conquista Supertaça e dedica troféu a "mulheres e homens do Irão que estão a sofrer"

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

O técnico português Ricardo Sá Pinto, ao serviço do Esteghlal, conquistou, esta quarta-feira, a Supertaça do Irão ao bater no jogo decisivo o Nassaji Mazandaran, por 1-0, em Kerman.

No Estádio Shahid Bahonar, o Esteghlal garantiu o triunfo graças a um golo solitário de Amir Motahari, alcançado na segunda parte, aos 52 minutos.

A equipa de Sá Pinto chegou à Supertaça com o estatuto de campeão nacional, enquanto o Nassaji Mazandaran é o atual detentor da Taça do Irão.

Esta é a primeira Supertaça da história do Esteghlal, enquanto Ricardo Sá Pinto alcançou o segundo título da sua carreira de treinador, depois da Taça da Bélgica com o Standard Liége.

"Dedico esta vitória às mulheres e homens do Irão que estão a sofrer"

Após a conquista do troféu, o treinador português não esqueceu os iranianos e iranianas dados os protestos que decorrem no país.

"Estou muito feliz com o resultado e com a maneira como jogámos. Controlámos totalmente o jogo. Disse aos jogadores que íamos fazer história e merecemos esta vitória. É uma recompensa por não desistirmos e pelo trabalho duro que temos feito desde o início da época. Sou um estrangeiro neste país e não viram festejos efusivos. Queríamos estar mais felizes, mas as circunstâncias do país não são felizes. Dedico esta vitória às mulheres e homens do Irão que estão a sofrer. Espero que tenham a felicidade que merecem porque amo este povo e isso é mais importante do que o futebol", afirmou.