Sá Pinto oficializado como treinador até final da época do Moreirense

A SAD dos cónegos oficializou, nesta tarde de sexta-feira, Ricardo Sá Pinto como sucessor de Lito Vidigal no comando técnico do Moreirense. A ligação contratual ao emblema vimaranense é válida até final da temporada.

De regresso a Portugal, tendo já liderado as formações do Sporting, Belenenses e Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, de 49 anos, tem feito carreira fora do país, principalmente na Europa. Regista ainda passagens pelos sauditas do Al- Fateh e dos brasileiros do Vasco da Gama.

Em Moreira de Cónegos, no regresso a Portugal, após ter liderado os turcos do Gaziantep, Ricardo Sá Pinto será coadjuvado pelo adjunto Rui Mota e pelo treinador de guarda-redes, Bruno Freitas. Leandro Mendes e Castro transitam da anterior equipa técnica.