Sábado em cheio na Liga 3 com 23 golos

No álbum de cinco jogos que decorreram na tarde deste sábado, houve muita música e, por música, diga-se golos. Não faltaram goleadas.

A Série Sul ofereceu aos amantes de futebol quatro jogos e uma avalanche de golos, como raramente se vê nas divisões mais altas. O Torreense e o Sporting B lutaram até ao fim num "thriller" de sete golos, culminando com a vitória do conjunto da casa por 4-3, enquanto e o V. Setúbal goleou o Oliveira do Hospital, por 5-2, numa partida de sentido único com os setubalenses a colocarem-se logo na frente aos 15 minutos.

Um bocado mais acima no país, o Anadia e o Pevidém mostraram que o Norte também tem golo, numa vitória convincente dos aveirenses por 4-2 Por fim, o Caldas recebeu e venceu a U. Santarém, por 1-0, e o Oriental Dragon-Real SC terminou com um empate (1-1), nos dois únicos jogos de sábado com o resultado mais contido.

A jornada prossegue domingo com os jogos São João de Ver-Felgueiras (11 horas), Montalegre-Oliveirense, Cova da Piedade-U. Leiria e Sanjoanense-Lourosa, todos às 17 horas.