SAD do Benfica abdica de ir ao mercado para substituir Darwin

Yaremchuk, Musa e Henrique Araújo na luta pela sucessão a Darwin. Gonçalo Ramos pode sair com oferta perto dos 40 milhões

A decisão política da SAD está definida há muito e, sabe o JN, o clube da Luz não vai ao mercado para substituir Darwin Núñez. A solução para colmatar a ausência do uruguaio será encontrada no atual leque de soluções do plantel, mas nem todos os jogadores terão as mesmas possibilidades perante o novo treinador, Roger Schmidt.

Ao que apurámos, Yaremchuk, Musa e Henrique Araújo constituem o verdadeiro núcleo duro dos elementos com melhor possibilidades de substituir o avançado, num esquema que contempla apenas um ponta de lança.

O JN sabe que os responsáveis das águias acreditam que o ucraniano vai "explodir" em termos de performance, que Musa (ex-Boavista) chega na perspetiva de mostrar "rendimento imediato" e que Henrique Araújo será a grande "surpresa" da época 2022/23.