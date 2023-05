Salário elevado complica André Silva nas águias

Rui Farinha, Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 12:43 Facebook

André Silva pode reforçar o Benfica na próxima temporada, mas os moldes financeiros de um potencial negócio não serão fáceis de definir

Alvo em 2019, André Silva volta a suscitar o interesse do Benfica, mas o elevado salário do avançado português é um forte entrave à contratação. Com 27 anos, aufere cerca de quatro milhões de euros líquidos por época no Leipzig, valor incomportável para as águias. Já o seu passe está avaliado entre 15 e 20 milhões.

O internacional português chegou ao R.B. Leipzig proveniente do Eintracht Frankfurt, onde marcou 29 golos e assinou sete assistências em 34 jogos na campanha de 2020/21, numa transferência avaliada em 23 milhões de euros. Na época de estreia pelo Leipzig, somou 17 remates certeiros e seis passes para golo, em 51 partidas, registo que não conseguiu igualar, na temporada atual - apontou nove golos e fez nove assistências em 44 jogos.

Devido a esta quebra de forma, e tendo em conta que o clube alemão já garantiu a contratação de Benjamin Sesko para a próxima época (ponta de lança do R.B. Salzburgo), o Leipzig estará disposto a negociar o passe do atacante português formado no F.C. Porto, que, para ingressar no Benfica, terá de ceder nas pretensões salariais, e na promessa que fez ao clube que o lançou como sénior :

"É o clube do meu coração, da minha cidade. Jogar em Portugal, só no F.C. Porto, não pensaria noutra coisa, nunca poderia dizer sim a outro clube", prometeu André Silva, aquando da saída por empréstimo do A.C. Milan para o Sevilha, na época 2018/19.

O desejo de contratar um avançado está ligado à possibilidade de Gonçalo Ramos, que tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões, poder sair no verão.