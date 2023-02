Salgueiros-Marítimo B termina após incidente com o árbitro

Rui Cardoso Hoje às 17:49 Facebook

O jogo entre o Salgueiros-Marítimo B terminou aos 87 minutos, depois de uma confusão no relvado que terminou com o árbitro do encontro, João Loureiro, no chão, após ter mostrado um cartão vermelho a Turé, jogador da equipa portuense.

Até ao momento do incidente, o jogo entre as duas equipas da Série B do Campeonato estava empatado a um golo.

O conjunto da casa tinha marcado primeiro por intermédio de Cícero, aos 35 minutos. No segundo tempo, os madeirenses fizeram a igualdade aos 85 minutos, por Dylan, na sequência de uma grande penalidade.

Dois minutos depois, o juiz de Viana do Castelo exibe um cartão vermelho a Turé e cai ao chão, após um encosto de cabeças entre ambos. Curiosamente, Turé, avançado contratado ao União de Santarém, tinha sido oficializado como reforço do Salgueiros no sábado, na véspera do jogo.

O desafio tinha policiamento e e um observador da Federação Portuguesa de Futebol no Complexo Desportivo de Campanhã, no Porto.

Depois do incidente, o árbitro resolveu dar o encontro por terminado.