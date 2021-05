Salvador: "Continuaremos a trilhar um caminho ascendente"

JN Hoje às 00:15 Facebook

Twitter

Partilhar

No discurso que se seguiu à reeleição para o sétimo mandato à frente do S. C. Braga, esta sexta-feira, António Salvador afirmou sentir "orgulho e enorme sentido de responsabilidade" para enfrentar mais quatro anos de presidência.

"É com grande orgulho e enorme sentido de responsabilidade que avanço para mais um mandato na presidência do S. C. Braga. Deixo, ainda, um agradecimento especial a todos os sócios que, apesar das contingências atuais, não deixaram de exercer o seu direito ao voto, demonstrando, mais uma vez, a vitalidade do nosso clube", começou por salientar o dirigente, enaltecendo "a organização deste ato eleitoral", "em segurança, cumprindo todas as regras de distanciamento e higiene, rápido e sem ajuntamentos".

E prosseguiu: "Sou o presidente de todos os sócios e adeptos do S. C. Braga, sem exceção. E continuaremos a trilhar um caminho ascendente no crescimento e afirmação do clube, sempre com os pés assentes no chão, mas com grande dose de ambição em fazer sempre mais e melhor. Há algo que posso garantir sem reservas: os órgãos sociais hoje [sexta-feira] eleitos vão continuar a defender de forma intransigente os superiores interesses do S. C. Braga, colocando sempre o clube no topo das prioridades".

António Salvador agradeceu, ainda, a todos os que o têm acompanhado ao longo dos últimos 18 anos (assumiu o cargo pela primeira vez em 2003) e "aos que iniciam agora este trajeto".

Sobre os objetivos para o próximo quadriénio, o presidente arsenalistas avançou: "Esta é a hora de olharmos para dentro, de esquecermos tudo o que ficou para trás esta temporada e de olharmos para o presente e para o futuro".

E deixou já um desejo para domingo. "Estamos a poucos dias de um dos jogos mais importantes da temporada, a final da Taça de Portugal, e o pensamento está apenas na vitória. Queremos muito dar mais uma enorme alegria aos nossos sócios e adeptos, conquistando a terceira Taça de Portugal da nossa história centenária", finalizou.