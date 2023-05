Samaris não renova e está de saída do Rio Ave

Médio grego jogou esta época em Vila do Conde, mas pretende regressar ao seu país, ponderando abandonar a carreira.

Samaris fez, assim, esta sexta-feira, frente ao Famalicão [empate 2-2] a sua despedida do estádio dos Arcos, e, segundo apurou o JN, deverá regressar à Grécia, embora não sendo certo se irá continuar a carreira ou pendurar definitivamente as chuteiras.

O médio, de 33 anos, que se notabilizou, no futebol português, ao serviço do Benfica, onde jogou sete temporadas, cumpriu esta época 27 jogos pelo emblema da foz do Ave, sendo um dos líderes do balneário.

No final da partida desta noite, o técnico do Rio Ave, Luís Freire, deixou vários elogios ao jogador grego, confirmando que o atleta está de saída.

"É um jogador de grande craveira, que esteve nos mais altos patamares, e continuou sempre um profissional de mão cheia, excelente companheiro, Treiná-lo foi um prazer e um orgulho. É uma pessoa extraordinária, encarnou a mística do Rio Ave, assumiu o risco e gostou de estar aqui. Mostrou a sua vontade. Agradecer-lhe o que fez por este clube desejar-lhe que seja muito feliz na sua carreira", disse Luís Freire