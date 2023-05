Sampdoria está no inferno e precisa de ser resgatada

Um ano depois do Genoa, o outro grande de Génova também desceu, está em risco de desaparecer e anseia um salvador.

Ao longo de vários séculos, Génova foi o que de mais parecido houve com o centro do Mundo. Tudo passava por lá, com a cidade a beneficiar da localização privilegiada para receber e enviar mercadorias, atracar navios e levar influência a todo o lado. Nessa altura, o futebol ainda não fazia parte da vida, logo não havia nada de muito importante a dividi-la. Até que em 1893, fundou-se o Genoa e cerca de 50 anos depois, nasceu a Sampdoria; e a partir daí Génova também passou a ser conhecida por dar guarida a dois dos clubes mais importantes do Calcio, campeões e protagonistas de uma rivalidade que, ultimamente, conheceu algum descanso devido às situações complicadas de ambos, com problemas que nunca mais acabam. Há dois anos, o Genoa, entretanto regressado à Serie A, teve quem o resgatasse do fundo do poço, agora é a Sampdoria, acabada de descer ao segundo escalão, que implora por um salvador.

Entre as poucas coisas que os unem está também o estádio Luigi Ferraris, que partilham desde sempre e que, nos últimos anos, tem levado com todas as angústias, todos os desabafos e todos os protestos dos adeptos dos dois clubes, compreensivelmente preocupados. Não era só no campo que as coisas corriam mal, fora dele acumularam-se dívidas e dúvidas perante tanto escrutínio judicial e até a própria sobrevivência não era garantida. A Sampdoria deu mais luta, mas acabou também por sucumbir e pagar caro tanto destrato. Para já, as consequências são apenas desportivas, só que a queda da elite pode ser o início de algo muito pior.